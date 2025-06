Paikallisuutiset

Toistuvia väkivallantekoja äitiä kohtaan – käräjäoikeus tuomitsi miehen vankeuteen, mutta päästi vapaaksi

Pohjanmaan käräjäoikeus määräsi miehen vankeuteen kolmesta eri pahoinpitelystä, jotka kohdistuivat hänen äitiinsä. Kuva: Jukka Lehojärvi

Tapio Lehtinen Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut pietarsaarelaisen 47-vuotiaan miehen seitsemän kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen kolmesta erillisestä pahoinpitelystä, joiden kohteena oli hänen oma äitinsä. Kyseessä on pitkän linjan väkivaltarikollinen, joka on ollut useaan otteeseen oikeudessa vastaa