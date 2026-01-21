Ulkomaat

Trump ei aio vallata Grönlantia voimakeinoin – Vaatii välittömiä neuvotteluja saaren saamiseksi

USA:n presidentti omisti valtaosan puheestaan Maailman talousfoorumissa toisen kautensa ensimmäisen vuoden saavutuksien läpikäymiselle ja Euroopan kritisoimiselle.

Presidentti Donald Trumpin mukaan vain Yhdysvallat on kykenevä puolustamaan Grönlantia. Kuva: MANDEL NGAN
Frida Ahonen, Anniina Korpela, Milja Rämö, STT
Keskipohjanmaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei aio käyttää voimaa Grönlannin valtaamiseksi.

Trump sanoi puheessaan Maailman talousfoorumissa Sveitsin Davosissa, että Yhdysvallat olisi pysäyttämätön, jos maa käyttäisi voimaa. Trump totesi kuitenkin, että Yhdysvallat ei aio tehdä näin.

– Tämä on luu

