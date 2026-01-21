Ulkomaat
Trump ei aio vallata Grönlantia voimakeinoin – Vaatii välittömiä neuvotteluja saaren saamiseksi
USA:n presidentti omisti valtaosan puheestaan Maailman talousfoorumissa toisen kautensa ensimmäisen vuoden saavutuksien läpikäymiselle ja Euroopan kritisoimiselle.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei aio käyttää voimaa Grönlannin valtaamiseksi.
Trump sanoi puheessaan Maailman talousfoorumissa Sveitsin Davosissa, että Yhdysvallat olisi pysäyttämätön, jos maa käyttäisi voimaa. Trump totesi kuitenkin, että Yhdysvallat ei aio tehdä näin.
