Trump: Yhdysvallat johtaa Venezuelaa, kunnes turvallinen vallanvaihto on mahdollinen
Yhdysvallat iski Venezuelaan ja otti vangiksi presidentti Nicolas Maduron. Yhdysvallat syyttää Maduroa muun muassa huumeterrorismista.
Yhdysvallat iski lauantain vastaisena yönä paikallista aikaa Venezuelaan ja otti vangiksi maan presidentin Nicolas Maduron.
– Me aiomme johtaa maata, kunnes koittaa aika, jolloin voimme tehdä turvallisen, todellisen ja oikeudenmukaisen vallanvaihdon, sanoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tiedotustilaisuudessa Floridan Mar-a-Lagossa lauantaina alkuillasta Suomen aikaa.
Trumpin mukaan Venezuelan varapresidentti Delcy Rodriguez on sanonut Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubiolle olevansa yhteistyöhaluinen.
Trump sanoi myös, ettei Yhdysvallat pelkää tarvittaessa lähettää joukkojaan Venezuelaan.
Trump sanoi myös sallivansa yhdysvaltalaisten öljy-yhtiöiden toiminnan Venezuelassa. Trumpin mukaan Yhdysvaltain Venezuelaan kohdistama öljytankkerisaarto pysyy voimassa.
– Erittäin suuret yhdysvaltalaiset öljy-yhtiömme, suurimmat koko maailmassa, menevät sinne, kuluttavat miljardeja dollareita, korjaavat pahasti rikkinäisen öljyinfrastruktuurin ja alkavat tehdä rahaa maalle, Trump sanoi.
Aiemmin lauantaina Trump ilmoitti Truth Social-alustallaan, että Maduro vaimoineen oli otettu vangiksi Yhdysvaltojen Venezuelaan tekemässä laajamittaisessa iskussa ja heidät oli viety pois maasta. Myöhemmin Trump kertoi, että Maduro viedään New Yorkiin.
Yhdysvaltain asevoimien komentajan Dan Cainen mukaan operaatiota edelsi kuukausien valmistelu, ja siinä käytettiin 150 ilma-alusta.
Trumpin mukaan yhdysvaltalaisia ei kuollut operaatiossa. Presidentin mukaan Yhdysvallat oli valmis myös toiseen, suurempaan hyökkäykseen, jota ei kuitenkaan tarvittu.
Trumpilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, harkitsiko Yhdysvallat missään vaiheessa Maduron surmaamista, jos tämä vastustelisi.
– Se olisi voinut tapahtua, Trump vastasi.
Maduroa ja tämän vaimoa vastaan on nostettu syytteet liittovaltion tuomioistuimessa New Yorkin eteläisessä piirissä, kertoi Yhdysvaltain oikeusministeri Pam Bondi. Bondin mukaan Maduroa syytetään huumeterrorismista, kokaiinin maahantuonnista sekä konekiväärien ja muiden tuhovälineiden hallussapidosta Yhdysvaltoja vastaan.
Useiden tiedotusvälineiden paikalla olevat toimittajat kertoivat, että Venezuelan pääkaupunki Caracasissa kuultiin useita räjähdyksiä ja kaupungin yllä lentävien ilma-alusten ääniä lauantain vastaisena yönä.
Venezuelaan julistettiin poikkeustila Yhdysvaltain hyökkäyksen vuoksi. Muun muassa Kolumbian presidentti Gustavo Petro julkaisi Venezuelan hallinnon lausunnon, jossa hallinto sanoi hyökkäyksen tavoitteena olevan ainoastaan anastaa Venezuelan strategiset resurssit, ennen kaikkea öljy ja mineraalit.
Venezuela sanoi puolustautuvansa kaikin laillisin keinoin Yhdysvaltojen "imperialistiselta" aggressiolta. Puolustusministeri Vladimir Padrino Lopez syytti sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla Yhdysvaltoja siviilialueille iskemisestä.
Oppositiojohtaja Maria Corina Machado puolestaan julisti X:ssä vapauden hetken koittaneen Venezuelalle. Machadon mukaan vuoden 2024 opposition presidenttiehdokkaan Edmundo Gonzalez Urrutian tulisi nousta presidentiksi. Muun muassa EU ja Yhdysvallat pitävät Gonzalez Urrutiaa vaalien todellisena voittajana.
Trump oli aiemmin uhannut, että maa saattaisi tehdä iskuja Venezuelaan. Yhdysvallat lisäsi viime vuoden varrella laivastonsa sotilaallista läsnäoloa Karibianmerellä.
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoi viestipalvelu X:ssä, että Suomen ulkoministeriö seuraa Venezuelan tilanteen kehittymistä tarkasti yhteistyössä kumppanimaiden ja liittolaisten kanssa.
Valtosen mukaan Suomi on osana Euroopan unionia jo aiemmin todennut, että Venezuelan presidentin Nicolas Maduron hallinto on vailla legitimiteettiä.
Kaikilla valtioilla on kuitenkin vastuu kunnioittaa kansainvälistä oikeutta ja toimia sen mukaisesti, Valtonen kirjoittaa.
Yhdysvallat iski Venezuelaan lauantain vastaisena yönä paikallista aikaa ja otti vangiksi maan presidentin Maduron.
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi lauantaina, että ratkaisun Venezuelan tilanteeseen on kunnioitettava kansainvälistä oikeutta ja YK:n peruskirjaa.
Von der Leyen sanoi viestipalvelu X:ssä, että EU tukee venezuelalaisia ja antaa tukensa rauhanomaiselle ja demokraattiselle siirtymälle.
Von der Leyenin mukaan EU varmistaa, että Venezuelassa olevat EU:n kansalaiset voivat luottaa unionin tukeen. Suomen ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle lauantaina, että Suomen kansalaiset ovat tehneet vain yksittäisiä matkustusilmoituksia Venezuelaan.
Presidentti Alexander Stubb ei antanut lauantaina haastattelua STT:lle Venezuelan tapahtumista.
EU on korostanut sitä, ettei Venezuelan presidentti Nicolas Madurolla ole legitimiteettiä maan johtajana. Maduron on yleisesti katsottu syyllistyneen vaalivilppiin vuoden 2024 presidentinvaaleissa.
///Juttua on päivitetty kauttaaltaan 3.1. kello 20.12