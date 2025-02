Kotimaa

Tulevien päivien sää näyttää hiihtolomalaisten näkövinkkelistä synkältä – luvassa plusasteita, vesisateita ja jäätävää tihkua

Koko maahan povataan lauhaa ja epävakaista säätä.

Anniina Korpela Keskipohjanmaa

Tulevien päivien sää näyttää hiihtolomalaisten näkövinkkelistä synkältä. Luvassa on plusasteita, vesisateita ja jäätävää tihkua. Kuva: Vesa Moilanen

Talvilomailijoiden on syytä olla tarkkana liikenteessä, sillä Ilmatieteen laitoksen varoituskartta on loppuviikon lähes kokonaan keltaisella. Lauantaina huonosta ajokelistä varoitetaan koko maassa. Odotettavissa on monin paikoin jäätävää vesisadetta. Sunnuntaina huonosta ajokelistä varoitetaan osiss