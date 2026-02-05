Kotimaa

Tutkijat erimielisiä nuorten somekäytön kiellosta lailla

Australia on ensimmäinen maa, joka on rajoittanut lasten ja nuorten pääsyä sosiaaliseen mediaan lailla.

Espanja selvittää sosiaalisen median kieltoa alle 16-vuotiailta. Tutkijat ovat erimielisiä kiellon vaikutuksista, mutta useat maat harkitsevat vastaavia toimia. Kuva: ANDER GILLENEA

STT–AFP Keskipohjanmaa

Useat maat kaavailevat rajoituksia lasten ja nuorten sosiaalisen median käyttöön, vaikka asiantuntijat ovat eri mieltä siitä, onko ongelma ratkaistavissa lainsäädännöllä.

Nuorten osittaista sosiaalisen median kieltoa kannattavat niin Ranskan presidentti Emmanuel Macron kuin Britannian pääministeri Keir Starmer ja Espanjan pääministeri Pedro Sanchez.

Ranskassa parlamentin alahuone hyväksyi viime viikolla lakiesityksen sosiaalisen median kieltämisestä alle 15-vuotiailta. Esitys vaatii vielä ylähuoneen hyväksynnän.

Kymmenet hallitusvastuussa olevan Britannian työväenpuolueen kansanedustajat vaativat tammikuun lopussa Starmeria ryhtymään toimiin viipymättä. Starmer antoikin lausunnon, jossa hän totesi, etteivät nykyiset toimet lasten ja nuorten suojaamiseksi sosiaalisen median vaaroilta ole likimainkaan riittäviä.

Eräs vaikutusvaltaisimmista nuorten sosiaalisen median rajoituksien kannattajista on yhdysvaltalaispsykologi Jonathan Haidt. Hän väitti toissa vuonna ilmestyneessä kirjassaan Ahdistunut sukupolvi, että ylenmääräinen ruutujen, ja etenkin sosiaalisen median, tuijottelu saa aikaan muutoksia lasten aivoissa ja tulee johtamaan mielenterveyden laajamittaiseen rapistumiseen.

Poliitikot ovat olleet kärkkäitä omaksumaan Haidtin teesit, vaikka osa tiedeyhteisöstä on muistuttanut, ettei kiistatonta näyttöä niiden tueksi ole. Kanadalaispsykologi Candice Odgers leimasikin arvostelussaan Haidtin kirjan pelotteluksi, jota tutkimustieto ei tue.

Australialaispsykologi Michael Noetel Queenslandin yliopistosta katsoo, että todisteita somen haitallisuudesta nuorille on jo riittävästi. Hänen mielestään täysin kiistattoman näytön vaatiminen asiasta on epärealistista.

Noetel johti tutkimusta, jossa käytiin läpi toista sataa eri puolilla maailmaa tehtyä tutkimusta sosiaalisen median käytön ja nuorten tunnehäiriöiden välillä. Psychological Bulletin -lehdessä viime vuonna julkaistut tulokset olivat hälyttäviä.

Ylenmääräinen sosiaalisen median käyttö ja videopelien pelaaminen olivat yhteydessä mielenterveysongelmiin, jotka puolestaan saivat jo muutenkin runsaasti ruutujen ääressä olevat nuoret lisäämään ruutuaikaa entisestään.

Australialaisen Adelaiden yliopiston tutkijan Ben Singhin johtamassa tutkimuksessa seurattiin yli sadantuhannen nuoren australialaisen sosiaalisen median käyttöä ja hyvinvointia kolmen vuoden ajan. Tulosten mukaan sosiaalisen median käytössä molempien ääripäiden hyvinvointi kehittyi tutkimuksen aikana huonoon suuntaan.

Cambridgen yliopiston tutkijan Amy Orbenin mukaan viisainta voisikin olla odottaa ja katsoa, millaisia vaikutuksia Australian sosiaalisen median kiellolla on.