Urheilu

Tuto jäädytti Hermeksestäkin tuttujen seuralegendojensa pelinumerot

Antti Virtanen ja Timo Pärssinen muistetaan 1990-luvun lopulta Hermes-nutusta. Kaksikko muistaa kaiholla aikaansa Kokkolassa.

Antti Virtanen ja Timo Pärssinen olivat perjantain Tuto–Hermes-ottelun juhlakalut. Kaksikko ihastutti Hermeksessä 1990-luvun lopussa. Kuva: Kimmo Muttilainen
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

On palattava ajassa aina kauteen 1997–98, jolloin Hermekseen liittyi tuoreen päävalmentajan Ismo Lehkosen vanavedessä kolme nuorta turkulaista.

Timo Pärssinen–Aki Uusikartano–Antti Virtanen muodosti tuon kauden 1. divisioonan todellisen tehovitjan. Kolmikko teki runkosarjassa kunnioitettavat 184 teho

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä