Tuto jäädytti Hermeksestäkin tuttujen seuralegendojensa pelinumerot
Antti Virtanen ja Timo Pärssinen muistetaan 1990-luvun lopulta Hermes-nutusta. Kaksikko muistaa kaiholla aikaansa Kokkolassa.
On palattava ajassa aina kauteen 1997–98, jolloin Hermekseen liittyi tuoreen päävalmentajan Ismo Lehkosen vanavedessä kolme nuorta turkulaista.
Timo Pärssinen–Aki Uusikartano–Antti Virtanen muodosti tuon kauden 1. divisioonan todellisen tehovitjan. Kolmikko teki runkosarjassa kunnioitettavat 184 teho