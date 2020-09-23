Talous
Työllisyys jatkoi yhä heikkenemistään – Orpon lupaamasta käänteestä ei näy merkkejä
Kauppakamareiden kysely: 74 prosenttia vastanneista pohjalaisyrityksistä kertoo, että osaavan työvoiman saatavuus rajoittaa yrityksen kasvua.
Työttömien määrä jatkoi kasvuaan elokuussa. Tilastokeskuksen mukaan 15–74 -vuotiaita työttömiä oli elokuussa 53 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Samalla työllisten määrä väheni 23 000:lla.
20–64 -vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 75,7 prosenttia.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi eduskun