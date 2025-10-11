Mielipiteet
Ulla Lassin kolumni: Korkeakoulutuksemme hurja vai kurja tulevaisuus?
Globaalissa osaamis- ja innovaatiokilpailussa riman tulee olla korkealla. Toisin kuin urheilukilpailuissa, nyt ei ole maakunnallisia tai kansallisia sarjoja.
Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat puhuttaneet paljon viime kuukausina. Vuonna 2024 ammatilliseen koulutukseen rahoitusta myönnettiin 2,14 miljardia euroa 135:lle koulutuksen järjestäjälle. Tästä summasta on sittemmin leikattu noin 150 miljoonaa euroa, ja sopeuttamistoimet on kohdistettu erit