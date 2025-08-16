Hyvinvointi

Unihäiriöitä, yöhikoilua, nivelkipuja ja ärtyisyyttä – Minkälaisia oireita vaihdevuodet ovat aiheuttaneet? Vastaa Keskipohjanmaan kyselyyn

Vaihdevuosissa naisen munasarjojen hormonituotanto heikkenee ja loppuu vähitellen kokonaan. Tämä johtaa kuukautisten loppumiseen, mutta erilaisia oireita voi ilmaantua jo useita vuosia ennen sitä.

Vaihdevuosioireisiin liitetään usein vahvasti pelkästään kuukautisten loppuminen ja kuumat aallot, mutta oireiden kirjo on moninainen. Yksi kärsii unihäiriöistä, toista vaivaavat nivelkivut. Kolmannella mieliala vaihtelee laidasta laitaan, ja joku voi kokea aivosumua.

Minkälaisia oireita sinä olet kokenut vaihdevuosien aikana? Osasitko liittää ne vaihdevuosista johtuviksi? Minkälaista apua olet saanut oireisiisi?

Keskipohjanmaa tekee aiheesta juttua. Vastaa alla olevaan kyselyyn.

