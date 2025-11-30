Paikallisuutiset
Unisaarnaaja Maria Åkerblom vaikutti Kokkolan seudulla ‒ Uudet aineistot purkavat häneen liittyviä myyttejä
Maria Åkerblom on Suomen historian yksi eniten huomiota saaneista naisista. Vuosien 1920 ja 1935 välillä hänestä kirjoitettiin noin 11 000 artikkelia. Vastaavaan määrään ylsi vain ensimmäinen naisministeri Miina Sillanpää.
Maria Åkerblomin tie kuuluisuuteen jätti jälkeensä koko joukon myyttejä. Vuonna 1898 Snappertunassa itäisellä Uudellamaalla syntynyt köyhän perheen, vaille koulutusta jäänyt tytär Maria joutui vuonna 1928 vankilaan. Pääsyynä oli osallistuminen Kokkolan nimismiehen murhayritykseen.
Murhayrityksestä hu