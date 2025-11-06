Paikallisuutiset

UPM Pietarsaaren sellutehdas on ajettu alas kahdeksi viikoksi – Valmistautuminen kevään suurseisokkiin myös käynnissä

UPM Pietarsaaren sellutehtaan alasajo johtaa juurensa alan talousalhoon. Osa henkilökunnasta on lomautettu tuotantoseisokin ajaksi.

UPM Pietarsaari ja ympäröivää satama-aluetta. Arkistokuva. Kuva: Arkisto
Keskipohjanmaa

Pietarsaaren sellutehtaan tuotanto on ajettu alas. Alasajo aloitettiin maanantaina 3. marraskuuta ja sellutehtaan tuotanto on pysäytetty perjantaihin 14. marraskuuta asti. Tehdasta ajetaan jälleen ylös 17. marraskuuta alkaen, kertoo tehtaanjohtaja Tuomas Pääkkölä.

