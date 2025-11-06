Paikallisuutiset
UPM Pietarsaaren sellutehdas on ajettu alas kahdeksi viikoksi – Valmistautuminen kevään suurseisokkiin myös käynnissä
UPM Pietarsaaren sellutehtaan alasajo johtaa juurensa alan talousalhoon. Osa henkilökunnasta on lomautettu tuotantoseisokin ajaksi.
Pietarsaaren sellutehtaan tuotanto on ajettu alas. Alasajo aloitettiin maanantaina 3. marraskuuta ja sellutehtaan tuotanto on pysäytetty perjantaihin 14. marraskuuta asti. Tehdasta ajetaan jälleen ylös 17. marraskuuta alkaen, kertoo tehtaanjohtaja Tuomas Pääkkölä.
Tarkoitus on, että tehdas pyörii täy