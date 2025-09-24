Paikallisuutiset
USU: Kadonneesta Karfin perheestä on tullut vihjeitä ulkomailta
Kadoksissa olevasta Karfin perheestä on saapunut poliisille vihjeitä myös ulkomailta, kertoo Uutissuomalainen. Sitä Pohjanmaan poliisi ei kerro, mistä maita vihjeitä on tullut. Yhteenlaskettuna vihjeitä on tullut Suomesta ja muista maista sadoittain.
Ulkomaiset viranomaiset ovat Uutissuomalaisen mukaan olleet Suomen poliisiin yhteydessä Karfin perheestä. Esitutkinnan keskeneräisyyteen vedoten poliisi ei paljasta, mitä ulkomaan viranomaiset ovat Suomeen kertoneet.
– Viranomaisten välinen tiedonvaihto on salassa pidettävää tietoa tässä vaiheessa, Pohjanmaan poliisin viestintäpäällikkö Mikael Appel sanoo Uutissuomalaisessa.
Tommy ja Karoliina Karfista on annettu eurooppalainen pidätysmääräys. Kesällä heidät vangittiin poissaolevina epäiltyinä muun muassa törkeästä vapaudenriistosta, törkeästä ihmiskaupasta ja törkeästä pahoinpitelystä. Yksi tutkittavista rikosnimikkeistä on lapsen omavaltainen huostaanotto. Se voi muuttua lapsikaappaukseksi, mikäli perhe löytyy ulkomailta.
Tommy ja Karoliina Karf veivät huostaanotetut, Uuteenkaarlepyyhyn sijoitetut lapsensa mukanaan 15. toukokuuta 2024 pakettiautolla. Sen jälkeen heitä ei ole tavoitettu.