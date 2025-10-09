Paikallisuutiset
Uudet tiiminvetäjät vievät Kokkolan Hopea eteenpäin – ”Välillä joudumme vähän toisiamme jarruttelemaan”
Kokkolan Hope ry:llä puhaltavat uudet tuulet. Yhdistyksellä on nyt kaksi uutta tiiminvetäjää, uudet toimitilat ja liuta uusia vapaaehtoisia käsipareja. Kaikkien määränpää on yhteinen: tehdä sydämellään töitä Keski-Pohjanmaan alueen vähävaraisten perheiden hyväksi.
Kokkolan Hope ry:n uusina tiiminvetäjinä toimivat tätä nykyä Hanna Herlevi ja Marjo Soininen, jotka aloittivat toiminnassa viime syksynä vapaaehtoisena. Soininen hyppäsi tiiminvetäjäksi alkuvuodesta, Herlevi keväällä.
Herlevi ja Soininen vastaavat yhdistyksen niin sanotusta paperipuolesta ja muutoink