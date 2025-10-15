Ihmiset

Uupumus ja masennus siivittivät Janne Väänäsen alanvaihtoon ja unelmiensa ammattiin eräoppaaksi Pyhätunturille

Eräopaskoulutus kiinnostaa alanvaihtajia. Joensuulaislähtöinen Janne Väänänen uupui aiemmassa työssään ja vaihtoi alaa unelmiensa perässä. Nyt kotina on asuntovaunu Pyhätunturilla ja työmaana luonto.

Kiivastahtisen työelämän stressiä haluaa moni pakoon. Eräopaskoulutus houkuttaa vapautensa ja luonnonläheisyytensä takia alanvaihtajia. Rahan takia eräoppaaksi kouluttautuminen ei kannata, Janne Väänänen huomauttaa. Kuva: Tero Kaikko

Tero Kaikko Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lokakuun alku. Pyhätunturin yllä keikkuu mustien pilvien parvi, tuuli hyytää. Pilvet voisivat kantaa ukkosta, tai räväyttää tunturiin lunta hetkenä minä hyvänsä.

Janne Väänänen nostaa vuoden vanhan mäyräkoiransa autonsa perään. Viikonloppuna päästään hirvijahtiin. Tuulenpuuska paiskaa keltaisia lehti