Ihmiset
Uupumus ja masennus siivittivät Janne Väänäsen alanvaihtoon ja unelmiensa ammattiin eräoppaaksi Pyhätunturille
Eräopaskoulutus kiinnostaa alanvaihtajia. Joensuulaislähtöinen Janne Väänänen uupui aiemmassa työssään ja vaihtoi alaa unelmiensa perässä. Nyt kotina on asuntovaunu Pyhätunturilla ja työmaana luonto.
Lokakuun alku. Pyhätunturin yllä keikkuu mustien pilvien parvi, tuuli hyytää. Pilvet voisivat kantaa ukkosta, tai räväyttää tunturiin lunta hetkenä minä hyvänsä.
Janne Väänänen nostaa vuoden vanhan mäyräkoiransa autonsa perään. Viikonloppuna päästään hirvijahtiin. Tuulenpuuska paiskaa keltaisia lehti