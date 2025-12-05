Paikallisuutiset
Uusi 10 miljoonan koulu nousee Pietarsaareen – kaksi koulua yhdistyy samaan rakennukseen
Bonäsin ja Vestersundin koulut yhdistetään uuteen rakennukseen, jonka harjakaisiin kokoonnuttiin perjantaina.
Pietarsaaren uusimmalla koulutyömaalla oli juhlan tuntua perjantaina, kun Bonäsin koululla vietettiin harjannostajaisia. Alkuperäinen vuonna 1973 rakennettu koulu on purettu, ja uuden koulurakennuksen työmaa käynnistyi viime kesänä.
Pääurakoitsija Jake Rakennuksen toimitusjohtaja Johan Asplund muistu