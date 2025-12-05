Paikallisuutiset

Uusi 10 miljoonan koulu nousee Pietarsaareen – kaksi koulua yhdistyy samaan rakennukseen

Bonäsin ja Vestersundin koulut yhdistetään uuteen rakennukseen, jonka harjakaisiin kokoonnuttiin perjantaina.

Bonäsin uuden koulun ulkovaippa ja katto ovat nyt valmiit, joten rakennustelineiden purku voidaan aloittaa. Talven aikana työmaa siirtyy sisätiloihin. Kuva: Tapio Lehtinen
Keskipohjanmaa

Pietarsaaren uusimmalla koulutyömaalla oli juhlan tuntua perjantaina, kun Bonäsin koululla vietettiin harjannostajaisia. Alkuperäinen vuonna 1973 rakennettu koulu on purettu, ja uuden koulurakennuksen työmaa käynnistyi viime kesänä.

Pääurakoitsija Jake Rakennuksen toimitusjohtaja Johan Asplund muistu

