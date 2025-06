Paikallisuutiset

Uusi kasvo politiikassa aloittaa Kokkolan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan johdossa: ”Tähän halusin” – Katso avainpaikoille valittujen nimet

Susanna Lindholm on tuore kasvo Kokkolan kaupunkipolitiikassa. Hänet valittiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajaksi. Kuva: Emma Toikkanen

Jouni Nikula Keskipohjanmaa

50-vuotias Susanna Lindholm on uusi kasvo Kokkolan kaupunkipolitiikassa.

Nyt hän valmistautuu johtamaan Kokkolan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaa.

– Tämä on juuri se lautakunta, johon halusinkin. Minulla on kokemusta nuorisotyöstä, ja Kokkolan harrastustoiminta on tullut tutuksi lasteni kautta. Nyt