Vähemmän hallintoa, enemmän valvontaa – Pohjanmaan poliisi suuntaa voimia nuoriin, liikenteeseen ja huumeiden torjuntaan

Muutokset toteutetaan luonnollisen poistuman kautta ilman irtisanomisia.

Poliisipäällikkö Jarkko Lehtinen kertoo, että hallinnon kevennyksillä vapautetaan resursseja kentälle. Kuva: Jarno Pellinen
Keskipohjanmaa

Mopomiitit, huumeiden katukauppa ja nuorten paheneva riskinotto liikenteessä. Näihin ilmiöihin poliisi aikoo suunnata enemmän voimia lähivuosina, kun Pohjanmaan poliisilaitos keventää hallintoa ja siirtää työn painopistettä kentälle.

