Paikallisuutiset
Vähemmän hallintoa, enemmän valvontaa – Pohjanmaan poliisi suuntaa voimia nuoriin, liikenteeseen ja huumeiden torjuntaan
Muutokset toteutetaan luonnollisen poistuman kautta ilman irtisanomisia.
Mopomiitit, huumeiden katukauppa ja nuorten paheneva riskinotto liikenteessä. Näihin ilmiöihin poliisi aikoo suunnata enemmän voimia lähivuosina, kun Pohjanmaan poliisilaitos keventää hallintoa ja siirtää työn painopistettä kentälle.
Poliisilaitoksen alueella asuu 443 000 ihmistä kolmen maakunnan alu