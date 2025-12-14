Kotimaa

Grenadiininpunainen metalliväri pukee Audin Q5-lataushybridiä. Auton valtteja ovat ajattoman tyylikäs muotoilu ja hyvä tilankäyttö. Kuva: Kari Pitkänen

Vaikuttava, mutta helppo unohtaa – Audin lataushybridi on ylen kallis puolisähköauto niille, jotka jämähtivät bensakaudelle

”Q5-hybridi on kokonaisuutena kallis valinta aikana, jolloin saa halvemmalla pätevän ja käyttökuluiltaan monta kertaa taloudellisemman sähköauton”, kirjoittaa auto- ja liikennetoimittaja Kari Pitkänen.

Kari Pitkänen
Keskipohjanmaa

”No nyt on hieno auto”, tokaisi vaimoni, kun hän ensi kerran näki pihaamme pysäköidyn Audi Q5 -lataushybridin.

Uskokaa minua: tuollaiset kiitokset ovat meillä harvinaisia, kun erilaisia koeajoautoja tulee ja menee.

Jokin siis Audissa viehätti, eikä vähiten sen sopuisa ja rauhallisen vakuuttava ulkonäk

