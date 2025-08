Paikallisuutiset

Valaisinpylväs uhkaa kaatua tielle Kruunupyyssä – Tie 748 suljettu liikenteeltä

Kruunupyyn vaakuna. Kuvituskuva. Kuva: Tapio Lehtinen

Jani Kauta Keskipohjanmaa

Kruunupyyssä tie 748 on jouduttu sulkemaan liikenteeltä Bastin ja Alavetelin välillä, noin 900 metrin matkalla. Fintrafficin Tieliikennekeskuksen mukaan syynä on valaisinpylväs, joka on kaatumassa tielle ja voi aiheuttaa vaaraa liikenteelle.

Tapahtumapaikka sijaitsee Jyväskyläntien ja Uusikyläntien v