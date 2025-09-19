Talous

Valtio suunnittelee Postin viemistä pörssiin – yhtenä tavoitteena vahvistaa valtion taloutta

Kuva: Emmi Korhonen

Valtioneuvoston kanslian mukaan listautumisella ei olisi vaikutusta Postin yleisjakeluvelvoitteeseen.

Emmi Tilvis
Keskipohjanmaa

Valtio suunnittelee Postin listaamista pörssiin. Valtioneuvoston kanslian mukaan valtio tavoittelee suunnitellulla listautumisella kehityspolkua yhtiölle samalla vahvistaen valtion taloutta. Valtio myisi osakkeitaan suunnitellun listautumisen yhteydessä, ja Posti toteuttaisi osakeannin henkilöstölle

