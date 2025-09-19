Talous
Valtio suunnittelee Postin viemistä pörssiin – yhtenä tavoitteena vahvistaa valtion taloutta
Valtioneuvoston kanslian mukaan listautumisella ei olisi vaikutusta Postin yleisjakeluvelvoitteeseen.
Valtio suunnittelee Postin listaamista pörssiin. Valtioneuvoston kanslian mukaan valtio tavoittelee suunnitellulla listautumisella kehityspolkua yhtiölle samalla vahvistaen valtion taloutta. Valtio myisi osakkeitaan suunnitellun listautumisen yhteydessä, ja Posti toteuttaisi osakeannin henkilöstölle