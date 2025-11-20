Urheilu

Valtter Virtanen löysi kisavireen halkopinojen ja harjoitusten kautta

Taitoluistelukonkari tietää kilpailujen käyvän vähiin, mutta ei ole vielä valmis painamaan pistettä uralleen.

Valtter Virtanen hioi ohjelmaansa Helsingin jäähallissa ennen gp-kisaa. Olympiakarsintojen pettymys on takana, ja ”klapiterapia” vaihtunut uuteen nousuun. Hypyt alkavat taas osua kohdalleen. Kuva: Vesa Moilanen

Petteri Ikonen, STT Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Taitoluistelija Valtter Virtanen kertoi valmistautuneensa Helsingin gp-kilpailuihin vanhalla kaavalla, mutta paremmalla mielellä kuin vuosi sitten. Täysin vanhanlainen viime viikkojen valmistautumiskaava ei ollut, vaan Virtanen on "herkistellyt" klapihommien parissa.

– Talo on valmis, mutta siellä on ollut omanlainen terapiapaikka sen jälkeen, kun olympiakarsinnoissa ei tullut tulosta. Tontilta kaadettiin pari puuta, joita olen pilkkonut, hyväntuulinen Virtanen kertoi torstaina Suomen joukkueen mediatilaisuudessa.

Nyt 38-vuotiaan lääkärin "klapiterapia" on ohi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Kasa tyhjeni viikko sitten, enkä pääse enää hakkaamaan kirveellä. Olin Kiinan-kisojen jälkeen enemmän puuhommissa kuin jäällä, Virtanen avasi Pekingissä syyskuun lopussa järjestetyn olympiakarsinnan jälkeistä aikaa.

Jo olympiakarsintoja edeltävä jakso oli vaikea, kun Virtasella oli ylitreenannut olo ja kroppa tukossa.

– Syyskuussa kunto lähti väärään suuntaan. Lopettaminen oli mielessä. Karsintakisa oli niin iso juttu.

Yleensä kunto- ja tuloskäyrä lähtevät nousuun marraskuussa. Olen saanut jo treeneihin tasonnoston, jokohan nousisi myös kilpailuissa? Palkinto tulee jossain vaiheessa.

Virtasta ei nähdä olympiajäillä helmikuussa Italian Milanossa, mutta tammikuiset EM-kilpailut kiinnostavat. Konkariluistelija ei mieti siirtojaan enää liian pitkälle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Alkukausi on ollut vaikea kisojen puolesta, kuten aina alkukausi on minulle vaikea, mutta nyt käyrä on ylöspäin. Arkitreenaamiseen on löytynyt ilo ja nautinto. Rentous ja terävyys ovat löytyneet, ja hypyt ovat alkaneet napsua kohdalleen, Virtanen tuumi.

– Yleensä kunto- ja tuloskäyrä lähtevät nousuun marraskuussa. Olen saanut jo treeneihin tasonnoston, jokohan nousisi myös kilpailuissa? Palkinto tulee jossain vaiheessa.

Virtanen teki kesken kauden rohkean ratkaisun.

– Muutimme lyhytohjelman kokonaan kolmen vuoden takaiseen lyhytohjelmaan. Halusin hyvän flow'n ja fiiliksen siihen. Olen harjoitellut sitä puolitoista viikkoa. Kaikki läpimenot treeneissä ovat olleet melkein parempia kuin mitä koko syksyn oli toisen lyhytohjelman kanssa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lyhytohjelmaa ei tarvinnut palauttaa mieleen aivan kolmen vuoden takaa.

– Tein viime kaudella vanhan ohjelman muutaman kerran näytöksissä, joten se ei ollut aivan vieras. Muistan askelsarjan paremmin kuin uuden lyhytohjelman askelsarjan.

Virtanen on Suomen ainoa miesyksinluistelija Helsingissä perjantaina ja lauantaina järjestettävissä gp-kilpailuissa.

– Yritän nauttia. Kisoja ei tule olemaan kovin montaa, etenkään isoja kisoja kotiyleisön edessä, hän tuumi asettamatta viimeistä pistettä uralleen.

– Kun homma maistuu ja tekeminen on hyvää, lopetuspäätös ja sen miettiminen ei ole kovin helppoa. En tiedä, kuinka kauan etsin oikeaa kisaa. Olisi ollut paljon helpompaa, jos olisi saanut olympiapaikan. Nyt jäi roikkumaan. Menen kisa kerrallaan.