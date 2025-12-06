Paikallisuutiset
Vanhasta kassaholvista Kälviältä löytyi unohtuneita veteraanimitaleja – Teija Valjus saa vaarinsa mitalin 68 vuotta myöhässä
On mysteeri, miksi vuonna 1957 myönnetyt mitalit ovat jääneet jakamatta.
– Voiko tämä olla edes totta!
Tämä oli kokkolalaisen Teija Valjuksen ensireaktio, kun hän sai erikoisen puhelun Kälviän kotiseutuyhdistyksen puheenjohtajalta Jukka Hilliltä. Hilli kertoi, että Kälviältä on löytynyt Valjuksen vaarille Ilpo Erkki Kerolalle vuonna 1957 myönnetty jatkosodan muistomitali