Vanhasta kassaholvista Kälviältä löytyi unohtuneita veteraanimitaleja – Teija Valjus saa vaarinsa mitalin 68 vuotta myöhässä

On mysteeri, miksi vuonna 1957 myönnetyt mitalit ovat jääneet jakamatta.

Jukka Hilli on ollut etsimässä mitalin saajien jälkeläisiä, ja heistä löydettiin muun muassa Teija Valjus. Kuva: Timo Varila
Keskipohjanmaa

– Voiko tämä olla edes totta!

Tämä oli kokkolalaisen Teija Valjuksen ensireaktio, kun hän sai erikoisen puhelun Kälviän kotiseutuyhdistyksen puheenjohtajalta Jukka Hilliltä. Hilli kertoi, että Kälviältä on löytynyt Valjuksen vaarille Ilpo Erkki Kerolalle vuonna 1957 myönnetty jatkosodan muistomitali

