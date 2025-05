Paikallisuutiset

Vankilatuomio pysäytti päihteidenkäytön – Carina Hautala haluaa nyt auttaa muita

Palveluvastaava Tina Silvennoinen (vas.) ja kokemusasiantuntija Carina Hautala keskustelevat psykososiaalisen keskuksen tiloissa Pietarsaaressa. Hautala on uusi osa päihdetyön moniammatillista tiimiä.

Tapio Lehtinen Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pohjanmaan hyvinvointialueella on käynnistynyt kokeilu, jossa kokemusasiantuntija on otettu osaksi päihderiippuvuutta hoitavaa tiimiä. Koehanke on alkanut psykososiaalisessa keskuksessa Pietarsaaressa, ja sen ytimessä on kerran viikossa toteutettava vertaisvastaanotto.

Kokemusasiantuntija Carina Haut