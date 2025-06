Kokkola-lehti

Variksenpoika Gunvald asuu nyt kokkolalaisen Camilla Nikkasen vinttikamarissa

Eläinsuojelulaki velvoittaa, että sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä tulee pyrkiä auttamaan tai huolehtia, että se saa asianmukaista hoitoa. Jos eläin on kuitenkin sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta, eläin on joko lopetettava tai huolehdittava siitä, että se lopetetaan nopeasti ja kivuttomasti.

Luonnonvaraisten eläintenhoitaja tietää mitä tekee, ja selvittää mitä ei tiedä. Kuva: Minna Mustonen

Minna Mustonen Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokkolalaisen Camilla Nikkasen ja Markus Niemen kotona saattaa nähdä hoidettavana siilejä, oravanpoikasia, kissoja, koiria ja linnunpoikasia, melkein mitä vain apua tarvitsevia eläimiä.

– Aina pyrin auttamaan, jos vain voin. Toisaalta en koskaan ryhdy hoitamaan eläintä, jos en osaa tai tiedä mitä teh