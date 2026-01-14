Paikallisuutiset
Vartiolinnassa vesivahinko – Kokkolan kaupunginteatterin päänäyttämölle ei ole esteetöntä kulkua ainakaan pariin kuukauteen
Kokkolan kaupunginteatterilla on sattunut vesivahinko. Vesivahingon johdosta invahissi ja vesitornin päädyn esteetön sisäänkäynti ovat toistaiseksi poissa käytöstä, eikä päänäyttämölle ole käytössä esteetöntä kulkua maanantaista 19. tammikuuta alkaen, kaupunginteatteri kertoo tiedotteessa.
