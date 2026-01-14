Paikallisuutiset

Vartiolinnassa vesivahinko – Kokkolan kaupunginteatterin päänäyttämölle ei ole esteetöntä kulkua ainakaan pariin kuukauteen

Kokkolan kaupunginteatterin päänäyttämölle ei ole esteetöntä kulkua ainakaan pariin kuukauteen.

Kokkolan kaupunginteatteri oranssissa valossa marraskuun loppupuolella. Arkistokuva. Kuva: Jukka Lehojärvi
Keskipohjanmaa

Kokkolan kaupunginteatterilla on sattunut vesivahinko. Vesivahingon johdosta invahissi ja vesitornin päädyn esteetön sisäänkäynti ovat toistaiseksi poissa käytöstä, eikä päänäyttämölle ole käytössä esteetöntä kulkua maanantaista 19. tammikuuta alkaen, kaupunginteatteri kertoo tiedotteessa.

