Paikallisuutiset
Varusmies riehui, uhkaili ja yritti tukehduttaa itsensä wc-paperilla – Tuomittiin useista syytteistä
Prikaatin tapahtumien jälkeen mies vietti lomiaan Ylivieskassa eikä palannut ajoissa lomiltaan takaisin.
Kainuun prikaatissa palvelustaan suorittamassa ollut varusmies tuomittiin viime viikolla useista rikoksista.
Syytelistassa mukana oli lievä kavallus, kaksi palvelusrikosta, niskoittelu, sotilaan sopimaton käyttäytyminen, laiton uhkaus ja luvaton poissaolo.
Varusmies oli saapunut iltavapailta myöhässä