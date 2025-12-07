Paikallisuutiset

Vasemmistoliiton tiukka EU-kriitikko Esko Seppänen on kuollut

Minja Koskela muisteli Seppästä rohkeana politiikkona, joka ei pelännyt haastaa talouseliittiä.

Esko Seppänen oli kuollessaan 79-vuotias. Kuva: Roni Rekomaa

Vasemmistoliiton pitkäaikainen kansanedustaja ja europarlamentaarikko Esko Seppänen on kuollut lauantaina Helsingissä sairauden uuvuttamana. Seppänen oli kuollessaan 79-vuotias.

Seppäsen kuolemasta kertoi STT:lle hänen puolisonsa.

Seppänen edusti vasemmistoliitossa puolueen vasenta laitaa ja suhtautui poliittisella urallaan kriittisesti Suomen EU- ja eurojäsenyyteen. Hän oli kansanedustaja vuosina 1987–1996 ja EU-parlamentin jäsen vuosina 1996–2009.

Seppänen oli koulutukseltaan ekonomi ja työskenteli Yleisradion taloustoimittajana ennen kuin hänet valittiin eduskuntaan. Hän oli tuottelias kirjailija ja julkaisi useita kirjoja yhteiskunnasta ja talouspolitiikasta.

Seppänen sairasti pitkään Parkinsonin tautia.

Hän oli useiden muiden veteraanipoliitikkojen kanssa mukana panemassa vireille eutanasiaa ajavaa kansalaisaloitetta, joka annettiin eduskunnan käsittelyyn vuonna 2017. Aloite hylättiin eduskunnassa seuraavana vuonna.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela muisteli viestipalvelu X:ssä Seppästä yhtenä vasemmistoliiton eturivin poliitikoista.

– Esko tuli tunnetuksi ensin taloustoimittajana, sitten rohkeana poliitikkona, joka ei pelännyt haastaa talouseliittiä. Osanottoni läheisille, Koskela kirjoitti.