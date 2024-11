Kotimaa

Venäjä teki massiivisen ilmaiskun eri puolille Ukrainaa – Puola varautui aktivoimalla ilmavoimiaan ja joukkojaan

Ukrainan mukaan kyse on yhdestä Venäjän tähän asti suurimmista ilmahyökkäyksistä sitten sodan alkamisen.

STT STT–AFP Keskipohjanmaa

Ihmiset tutkivat Venäjän sunnuntaiamuna tekemän ilmaiskun jälkiä in Odessan kaupungin alueella. Kuva: Oleksandr Gimanov

Venäjä on tehnyt laajoja ilmaiskuja risteilyohjuksilla, ballistisilla ohjuksilla sekä lennokeilla eri puolille Ukrainaa varhain tänä aamuna. Ukrainan ulkoministerin Andri Sybihan mukaan kyseessä on yksi Venäjän tähän asti suurimmista ilmahyökkäyksistä sitten hyökkäyssodan alkamisen.

Iskujen aiheuttaman hätätilanteen vuoksi sähköt on katkaistu pääkaupungin Kiovan alueen lisäksi myös Donetskin sekä Dnipropetrovskin alueilla, kertoi ukrainalainen energiayhtiö DTEK.

Massiivisista ilmahyökkäyksistä kertoivat ainakin AFP, ukrainalaismedia Kyiv Independent sekä Ukrainan ja Puolan viranomaiset sosiaalisen median kanavissaan.

Ukrainan energiaministeri Herman Halushtshenko sanoi Telegram-viestissään, että Venäjä on aloittanut suurhyökkäyksen Ukrainan energiajärjestelmää vastaan ja että Venäjän joukot hyökkäävät nyt sähkön tuotanto- ja siirtolaitoksiin kaikkialla Ukrainassa.

– Venäjä käynnisti yhden laajimmista ilmahyökkäyksistään iskemällä lennokein ja ohjuksin rauhallisiin kaupunkeihin, nukkumassa olleita siviilejä sekä kriittistä infrastruktuuria vastaan, ulkoministeri Sybiha sanoi.

Myös Puola hälytysvalmiudessa

Iskujen laajuuden takia myös Nato-maa Puola on ilmoittanut lähettäneensä ilmaan hävittäjänsä sekä mobilisoineensa kaikki saatavilla olevat joukkonsa. Puolan asevoimat kertoi laajamittaisesta varautumisestaan X-viestipalvelussa. Puolan mukaan toimenpiteiden tarkoituksena oli taata turvallisuus Venäjän iskujen kohteina olleiden alueiden lähettyvillä Puolan puolella.

Puolan asevoimat kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että myös Puolan ilmapuolustus- ja tiedustelujärjestelmät on asetettu korkeimpaan valmiustilaan.

– Puolustusvoimien operatiivinen johto seuraa vallitsevaa tilannetta, ja sen alaisuudessa olevat joukot ja resurssit ovat täysin valmiina välittömiin toimiin, viestissä sanotaan.

Jokatalviset iskut alkaneet?

Räjähdyksiä kuultiin varhain aamulla ainakin Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, Zaporizhzhjassa, läntisessä Rivnessä, Keski-Ukrainan Dniprossa ja Mustanmeren rannalla Odessassa.

Myös eteläisessä Mykolaivissa sekä Pohjois-Ukrainan Tshernihivissä kuultiin räjähdyksiä.

Aloitettuaan helmikuussa 2022 laajamittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan Venäjä on joka talvi iskenyt energiakohteisiin Ukrainassa. Venäjä on käyttänyt sähköpulaa sodankäynnin välineenä kylminä kuukausina, mikä on kasvattanut siviilien kärsimystä Ukrainassa.

Aamuisissa iskuissa kuoli ainakin yhdeksän ihmistä Mykolajivin, Lvivin, Hersonin, Dnipropetrovskin ja Odessan alueilla.