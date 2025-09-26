Paikallisuutiset
Venealalla häämöttää jo käänne? Kulkuri-Veneet valmistaa veneitä Lohtajalla, mutta sopivaa jatkajaa on etsitty keväästä saakka
Myynnin nihkeys heijastaa paitsi venealan myös koko talouden tilannetta.
Kokkolassa keväällä myyntiin tullut Kulkuri-Veneet etsii yhä jatkajaa. Venevalmistus ei ole kuitenkaan pysähtynyt, vaan tilauksia ja huoltotöitä tehdään edelleen.
– Homma on edelleen auki. Kyselyjä on ollut aika vähän, mikä kertoo sekä yleisestä taloustilanteesta että venealasta, kertoo toimitusjohta