Veronkiertoa vai veropetos – Pietarsaarelaisen yrityksen johtajat käräjillä

Syyttäjän mukaan osakepalkkion verotus hoidettiin väärin. Puolustuksen mielestä kyse oli inhimillisestä erehdyksestä.

Pohjanmaan käräjäoikeudessa käsitellään pietarsaelaisen yrityksen johtajien syytteitä, jotka liittyvät osakepalkkion verotukseen. Kuva: Jukka Lehojärvi

Tapio Lehtinen Keskipohjanmaa

Pietarsaarelaisen teollisuusyrityksen toimitusjohtaja nousi maakunnan suurituloisimpien joukkoon vuosikymmenen alussa, kun hän myi koko osakepottinsa ja kuittasi yrityskaupassa miljoonia euroja. Nyt hänen ja hallituksen puheenjohtajan menettelyjä käsitellään käräjäoikeudessa törkeän veropetoksen nim