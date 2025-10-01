Paikallisuutiset
Veronkiertoa vai veropetos – Pietarsaarelaisen yrityksen johtajat käräjillä
Syyttäjän mukaan osakepalkkion verotus hoidettiin väärin. Puolustuksen mielestä kyse oli inhimillisestä erehdyksestä.
Pietarsaarelaisen teollisuusyrityksen toimitusjohtaja nousi maakunnan suurituloisimpien joukkoon vuosikymmenen alussa, kun hän myi koko osakepottinsa ja kuittasi yrityskaupassa miljoonia euroja. Nyt hänen ja hallituksen puheenjohtajan menettelyjä käsitellään käräjäoikeudessa törkeän veropetoksen nim