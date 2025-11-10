Paikallisuutiset
Verinen mies hoippui kadulle Kokkolassa – Laukauksiin päättyneen illanvieton setvimiseen tarvittiin oikeudessa järeät turvatoimet
Käräjillä kuultiin ristiriitaisia kertomuksia siitä, kuka veti aseen esiin ensin.
Pohjanmaan käräjäoikeudessa käsiteltiin maanantaina elokuista ampumavälikohtausta Pitkänsillankadulla. Turvajärjestelyt olivat poikkeuksellisen raskaat: paikalla oli kymmenkunta poliisia ja vartijaa. Istunto eteni rauhallisesti, yleisöpaikoilla oli lopulta yksi ainoa henkilö.
Elokuun 22. päivänä kokk