Paikallisuutiset

Arkkitehtitoimiston piirtämä havainnekuva Vetelin koulukeskuksesta, Muksulan rakennuksesta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta

Vetelin talousarviota painavat pakkaselle koulukeskuksen remontin väistötilat ‒ 4,7 miljoonan euron investoinnit ensi vuodelle

Sanni Aho Keskipohjanmaa

Vetelin kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion. Sen pihvinä on koulukeskuksen remontti, johon kuluu suorana investointina vuosina 2025-2027 kaikkiaan 7 miljoonaa euroa. Ensi vuoden osuus on 3 miljoonaa euroa.

Vetelin kunnanvaltuusto kokoontuu 9. joulukuuta päättämään talousarviosta.

Kou