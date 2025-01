Mielipiteet

Viikon väitteeseen vastaavat Niko Hyppönen, Anna Kotamäki ja Pirjo Palosaari-Penttilä.

Viikon väite: Lasten pitäisi hoitaa enemmän iäkkäitä vanhempiaan – ”Hoitotakuu pitää toimia molempiin suuntiin”

Tiistaina uutisoitiin tuoreesta sukupolvibarometristä, jonka mukaan suomalaisista lähes puolet, eli 45 prosenttia, on sitä mieltä, että aikuisten lasten täytyy ottaa enemmän hoivavastuuta vanhemmistaan. Syynä on maamme heikko taloudellinen tilanne. Hieman enemmän eli 46 prosenttia, on asiasta eri mieltä.

Tiina Ruotsala Keskipohjanmaa

Kielteisimmin ajatukseen suhtautuvat 55–64 -vuotiaat. Heistä vain kolmannes lämpenee hoitovastuun lisääntymiselle. Myönteisimmin ajatukseen suhtautuvat suhteellisen nuoret ikäluokat.

THL:n tutkimuspäällikkö Ville Pitkänen analysoi tulosta MTV:n aamulähetyksessä. Hänen mukaansa juuri 55–64 -vuotiailla