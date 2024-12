Mielipiteet

Viikon väitteessä otetaan kantaa joulumusiikin pakkosyöttöön – ”Siitä tahtoo tulla vain antijoulutunnelma"

Viikon väite Kuva: Elina Saarikoski

Onko liikkeiden ja radiokanavien tapa soittaa ainoastaan joulumusiikkia joulun alla jo aikansa elänyt ja tilaa pitäisi antaa myös muulle musiikille? Kantaa ottavat Einla Reet, Oliver Pietilä ja Marita Salmu

Tiina Ruotsala Keskipohjanmaa

Osa ihmisistä väsyy vuosittain joulumusiikin tulvaan. Kaupoissahan ne ovat soineet jo jonkin aikaan ja alueradiossa kerrottiin, että ensi viikosta myös siellä soitetaan ainoastaan joulumusiikkia.

Viikon väite: Joulunmusiikin pitää antaa tilaa muullekin musiikille

KYLLÄ. Joulumusiikki kuuluu jouluun. Kuuntelen joululauluja mielelläni, musiikki luo kivan tunnelman ja joulumielen. Joskus laitan jouluisen soittolistan pyörimään jopa marraskuussa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että julkisilla paikoilla, jossa liikkuu paljon ihmisiä, voisi rajata joulumusiikin ihan siihen muutamaan viikkoon ennen joulua. Pysyy kaikilla parempi joulufiilis eikä kenenkään tarvitsee pahoittaa mieltä yliannostuksen vuoksi.

Radiokanavien kanssa on siinä suhteessa helppo, että sitä voi jokainen oman maun mukaan valita, minkälaista lähetystä itse kuuntelee. Minä olen joulu aikana törmännyt enemmänkin haasteeseen, että vaikka kuinka jouluttaa niin radiosta ei mielekästä joulumusiikkia kuuluu. Mukavaa joulunaikaa kaikille! Einla Reet hitsaaja-levyseppä, harrastajakirjoittaja.

EI. Kyllä joulumusiikille on mielestäni yhä paikkansa kaupoissa ja radiossa, kunhan sitä soitetaan kohtuuden ja hyvän maun rajoissa. Joulumusiikki on mielestäni aivan mukava tunnelmanluoja joulun alla jouluostoksilla. Kyllä se tuo ainakin minulle joulufiilistä. Joulumusiikin soiton ei tulisi kuitenkaan alkaa liian varhain, vaan mieluusti vasta joulukuussa ja loppua mieluusti viimeistä uutena vuotena.

Ylipäätään kauppojen juhlasesonkien soisi olevan lyhyempiä. Pian päästäänkin jo joukolla pääsiäismunaostoksille! Joulunajan kappaleita voisi myös varioida nykyistä enemmän erityisesti radiossa, sillä välipäivinä Mariah Carey tulee jo korvista ulos. Enemmän Sinatraa kiitos! Oliver Pietilä opiskelija ja kaupunginvaltuutettu

KYLLÄ. Joulun vietto alkaa aivan liian aikaisin joulumusiikkeineen ja lahjatarjouksineen. Siitä tahtoo tulla vain ”antijoulutunnelma". Ei tee muutenkaan mieli kierrellä kaupoissa talvivaatteissa ja jos musiikkikaan ei ole mieleistä, tulee kiire pois. Ei kaupoissa tarvitse välttämättä olla mitään musiikkia; sitä voi kuunnella kotona oman maun mukaan, mutta jos on, niin mielellään mahdollisimman hillittyä, ehkä jotain hiljaista taustamusiikkia. Mikään jatkuva "diridin-diridin" ei kyllä kiinnosta.

Lasten kasvettua vähensimme joulun viettoa ja se on edelleen vähentynyt. Emme jaa lahjoja toisillemme ja joulusiivouskin on vain vähän normaalia viikkosiivousta laajempi. Ainoa perinne on haudoilla käynti ja joulusauna. Isäntä kyllä laittaa jotain jouluista ruokaa. Parasta joulussa on, että lapset tulevat käymään. Marita Salmu eläkeläinen ja kuntapoliitikko