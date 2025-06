Paikallisuutiset

Vimpelin urheiluhallin palon sytyttäjä on myöntänyt tekonsa: Tekijä on alle 15-vuotias

Liikuntahallin synnyttämän savun taakse jää kuvassa Vimpelin yläkoulu ja lukio, jotka ovat samassa pihapiirissä. Kuva: Erja Pekkala

Camilla Uçan Keskipohjanmaa

Maanantaina tapahtuneen Vimpelin urheiluhallin tuhopolton tutkinta päätetään. Asiaa on tutkittu tuhotyönä.

Poliisi on tavoittanut palon sytyttäneen henkilön, joka on myöntänyt sytyttäneensä palon. Henkilö on alle 15-vuotias. Asia ei etene syyteharkintaan ja poliisi päättää asian esitutkinnan.

