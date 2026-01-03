Ulkomaat
Von der Leyen: Ratkaisun oltava kansainvälisen lain mukainen
EU-johtaja korostaa kansainvälisen oikeuden noudattamista ja tukee rauhanomaista siirtymää.
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi lauantaina, että ratkaisun Venezuelan tilanteeseen on kunnioitettava kansainvälistä oikeutta ja YK:n peruskirjaa.
Von der Leyen sanoi viestipalvelu X:ssä, että EU tukee venezuelalaisia ja antaa tukensa rauhanomaiselle ja demokraattiselle siirtymälle.
Von der Leyenin mukaan EU varmistaa, että Venezuelassa olevat EU:n kansalaiset voivat luottaa unionin tukeen. Suomen ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle lauantaina, että Suomen kansalaiset ovat tehneet vain yksittäisiä matkustusilmoituksia Venezuelaan.
Presidentti Alexander Stubb ei antanut lauantaina haastattelua STT:lle Venezuelan tapahtumista.
EU on korostanut sitä, ettei Venezuelan presidentti Nicolas Madurolla ole legitimiteettiä maan johtajana. Maduron on yleisesti katsottu syyllistyneen vaalivilppiin vuoden 2024 presidentinvaaleissa.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi Truth Socialissa, että Maduro vaimoineen on otettu vangiksi Yhdysvaltojen iskussa Venezuelaan. Trumpin mukaan heidät viedään New Yorkiin.
Ranska tuomitsi Yhdysvaltain iskun. Maan ulkoministerin Jean-Noel Barrot'n mukaan isku on kansainvälisen oikeuden vastainen eikä maan tilannetta voi ratkaista ulkopuolelta.
Italian pääministeri Giorgia Meloni kutsui lausunnossaan iskua lailliseksi. Meloni kuitenkin sanoi, että Venezuelan ulkopuolista sotilaallista voimaa ei tulisi käyttää maan hallinnon vaihtamiseksi.
Espanja tarjoutui välittäjäksi entisen siirtomaansa Venezuelan ja Yhdysvaltojen välisessä kriisissä. Espanjan ulkoministeriö kehotti maita eskalaation välttämiseen ja jännitteiden purkamiseen.
Venäjä ja Kiina tuomitsivat Yhdysvaltojen iskun. Venäjän mukaan isku ei ollut millään lailla perusteltavissa.
Venäjän puolustusministeriön mukaan Yhdysvallat sortui diplomatian sijasta ideologiseen vihamielisyyteen iskun tehdessään. Myös Iran tuomitsi Yhdysvaltojen toiminnan Venezuelan kansallisen suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden loukkauksena.
Venäjä ja Iran ovat olleet Maduron hallinnon harvoja ystäviä ulkomailla.