Kokkola-lehti
Wanha kuva: Hypättiinhän Köykärilläkin
Aikakellot kun käännetään vuoteen 1948, silloin Gamkalarleby Idrottsförening (GIF) päätti valtionavustuksen hakemisesta hyppyrimäen rakentamiseksi Köykärille.
Niinpä vain hiihtomaja ja hyppyrimäki valmistuivat talvella 1951. Mäen suunnitteli Anders Stenman Pedersörestä ja rakennusmestarina toimi Sanfrid Kåla.
Tämä museon arkistosta löytyvä valokuva on vuodelta 1951 ja sen taakse kirjoitetun tiedon mukaan kuvassa on hyppyrimäen ensilumi.
Kokkolan Kisat – Gam