Kokkola-lehti

Wanha kuva: Hypättiinhän Köykärilläkin

Aikakellot kun käännetään vuoteen 1948, silloin Gamkalarleby Idrottsförening (GIF) päätti valtionavustuksen hakemisesta hyppyrimäen rakentamiseksi Köykärille.

Komean hyppymäen kohtaloksi koitui syysmyrsky 1963, jonka jälkeen sitä ei rakennettu enää uudestaan. Kuva: Neristan-kokoelma, K.H.Renlundin museon valokuvakokoelmat
Kokkola

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Niinpä vain hiihtomaja ja hyppyrimäki valmistuivat talvella 1951. Mäen suunnitteli Anders Stenman Pedersörestä ja rakennusmestarina toimi Sanfrid Kåla.

Tämä museon arkistosta löytyvä valokuva on vuodelta 1951 ja sen taakse kirjoitetun tiedon mukaan kuvassa on hyppyrimäen ensilumi.

Kokkolan Kisat – Gam

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä