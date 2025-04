Kokkola-lehti

Wanha kuva Kokkolasta : Kevään kunniaksi grillikausi käyntiin

Grillit lienevät kaikille tuttuja. Ranskalaiset makkaralla kaikilla mausteilla - jätetään muillekin jotakin. Lihapiirakka kahdella nakilla ja keltainen Jaffa.

Kuinka moni muistaa tämän grillin Pitkänsillankadulta? Kuva: Leo Torppa

Minna Mustonen Keskipohjanmaa

Kokkolan kaupunkikeskustassa ja laitamilla on vuosikymmenten saatossa toiminut useita grillejä, nakkikioskeja, snägäreitä, kuka milläkin nimellä kutsuu. Varmasti jokaiselle on joku paikka jäänyt mieleen. Itse muistan ainakin Ouluntien grillin, Severin, Ainin, autogrillin, Kokkipojan, Koivuhaan plus