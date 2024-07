Urheilu

Weikko on hevosmiehen lottovoitto – Pekka Lillbacka tietää, että hevosten kanssa eletään päivä kerrallaan

Weikko käyttäytyi jäleen kuin vanhat ravurit. Valmentaja Öystein Tjomsland, kasvattaja Pekka Lillbacka ja hevosen hoitaja Emmy Hansson. Kuva: Tiina Ruotsala

Jo Juha Nurminen totesi Pekka Lillbackan Weikkoa opettaessaan, että tässä varsassa on jotain erikoista. Kylmäveristen nelivuotisikäluokassa maailmanennätyksiä heittämällä hölkkinyt suomenhevosori on luonnonjuoksija ja kaiken päälle hyväluonteinen.

Tiina Ruotsala Keskipohjanmaa

Aika hieno! Näin toteavat Weikkoa katsomaan tulleet kaustislaiset ravitytöt Wanda Loukiainen, Sanni Mäki-Petäjä ja Aino Kattilakoski. Kolmikko olisi tullut perjantai-illan raveihin ilman Weikkoakin, sillä he asuvat radan läheisyydessä. Mäki-Petäjällä ja Kattilakoskella on myös oma raviponi, jota he