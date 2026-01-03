Ulkomaat

Yhdysvallat iski Venezuelaan, Trump sanoi Yhdysvaltojen johtavan maata toistaiseksi

Yhdysvallat syyttää Maduroa muun muassa huumeterrorismista sekä konekiväärien ja muiden tuhovälineiden hallussapidosta Yhdysvaltoja vastaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump yhdessä ulkoministeri Marco Rubion (vas.) ja sotaministeri Pete Hegsethin (oik.) kanssa lehdistötilaisuudessa Floridassa. Trump vahvisti, että Yhdysvaltain armeija toteutti laajamittaisen iskun Caracasissa. Kuva: JOE RAEDLE

Lassi Lapintie, Vilma Malmgren, Maiju Ylipiessa, STT Keskipohjanmaa

Yhdysvallat iski lauantain vastaisena yönä paikallista aikaa Venezuelaan ja otti vangiksi maan presidentin Nicolas Maduron.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti lauantaina aamupäivällä Suomen aikaa Truth Social -alustallaan, että Maduro vaimoineen oli otettu vangiksi Yhdysvaltojen Venezuelaan tekemässä laajamittaisessa iskussa ja heidät oli viety pois maasta. Myöhemmin Trump kertoi Fox News -televisiokanavan haastattelussa, että Maduro viedään New Yorkiin.

Trumpin mukaan yhdysvaltalaisia ei kuollut operaatiossa.

– Me aiomme johtaa maata, kunnes koittaa aika, jolloin voimme tehdä turvallisen, todellisen ja oikeudenmukaisen vallanvaihdon, Trump sanoi tiedotustilaisuudessa Floridan Mar-a-Lagossa alkuillasta Suomen aikaa.

– Haluamme rauhaa, vapautta ja oikeutta Venezuelan upealle kansalle, hän lisäsi.

Hetkeä aiemmin Trump oli julkaissut Truth Socialissa kuvan Madurosta käsiraudoissa ja silmät ja korvat peitettynä.

Maduroa ja tämän vaimoa vastaan on nostettu syytteet liittovaltion tuomioistuimessa New Yorkin eteläisessä piirissä, kertoi Yhdysvaltain oikeusministeri Pam Bondi. Bondin mukaan Maduroa syytetään huumeterrorismista, kokaiinin maahantuonnista sekä konekiväärien ja muiden tuhovälineiden hallussapidosta Yhdysvaltoja vastaan.

Republikaanisenaattori Mike Lee sanoi lauantaina viestipalvelu X:ssä, että ulkoministeri Marco Rubio ei odota Yhdysvaltojen ryhtyvän enää uusiin sotatoimiin Venezuelaa vastaan sen jälkeen, kun Maduro saatiin vangituksi. Lee kertoi keskustelleensa asiasta Rubion kanssa.

Kuva Donald Trumpin Truth Social -tililtä esittää hänen mukaansa Venezuelan presidentti Nicolás Maduroa USS Iwo Jima -aluksella kiinnioton jälkeen. Kuva: HANDOUT

Useiden tiedotusvälineiden paikalla olevat toimittajat kertoivat, että pääkaupungissa Caracasissa kuultiin useita räjähdyksiä ja kaupungin yllä lentävien ilma-alusten ääniä lauantain vastaisena yönä. Uutistoimisto AFP:n paikalla olevan toimittajan mukaan räjähdysten äänet alkoivat paikallista aikaa noin kahdelta aamuyöstä.

Venezuelaan julistettiin poikkeustila Yhdysvaltain sotilaallisen hyökkäyksen vuoksi. Muiden muassa Kolumbian presidentti Gustavo Petro julkaisi Venezuelan hallinnon lausunnon, jossa hallinto sanoi hyökkäyksen tavoitteena olevan ainoastaan anastaa Venezuelan strategiset resurssit, ennen kaikkea öljy ja mineraalit.

Trump sanoi Fox Newsille lauantaina, että Yhdysvallat tulee olemaan jatkossa erittäin vahvasti mukana Venezuelan öljyteollisuudessa.

Venezuela sanoi puolustautuvansa kaikin laillisin keinoin Yhdysvaltojen "imperialistiselta" aggressiolta. Puolustusministeri Vladimir Padrino Lopez syytti sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla Yhdysvaltoja siviilialueille iskemisestä ja sanoi Venezuelan järjestävän joukkojaan asemiin niin maalla, vesillä kuin ilmassa.

Oppositiojohtaja Maria Corina Machado puolestaan julisti X:ssä vapauden hetken koittaneen Venezuelalle. Machadon mukaan vuoden 2024 opposition presidenttiehdokkaan Edmundo Gonzalez Urrutian tulisi nousta presidentiksi.

Muun muassa EU ja Yhdysvallat pitävät Gonzalez Urrutiaa presidentinvaalien todellisena voittajana.

Venezuelan presidentti Nicolás Maduro (oik.) kävelee Venezuelan puolustusministerin, kenraali Vladimir Padrino Lópezin (vas.) rinnalla sotilaallisessa kunniaseremoniassa Caracasissa. Kuva: JUAN BARRETO

Trump oli aiemmin uhannut, että maa saattaa tehdä iskuja Venezuelaan. Yhdysvallat lisäsi viime vuoden varrella laivastonsa sotilaallista läsnäoloa Karibianmerellä.

Maduro sanoi aiemmin Venezuelan valtiontelevisiolle olevansa avoin keskustelemaan Yhdysvaltain kanssa muun muassa huumeiden salakuljetukseen ja öljyyn liittyvistä kysymyksistä.

Trump oli sanonut tätä ennen maanantaina, että Yhdysvallat oli tehnyt iskun Venezuelassa satama-alueelle, jossa huumeita oli lastattu veneisiin. Maduro ei vahvistanut tai kiistänyt tätä iskua.