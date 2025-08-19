Hyvinvointi
Yksi verikoe paljastaa pahimmat tautiriskit – verianalyyseistä toivotaan apua terveydenhuoltoon
Perusterveydenhoidossa kokeillaan ensimmäistä kertaa ennaltaehkäisevää verianalyysiä Etelä-Savon hyvinvointialueella. Analyysi kertoo yksilölliset riskit sairastua kansantauteihin, jolloin niiden puhkeamista voi ehkäistä elintavoilla ja lääkityksellä.
Muuttaisitko elintapojasi, jos laboratoriokoe kertoisi selvin luvuin ja sanoin, että sinulla on kohonnut riski saada sydäninfarkti tai sairastua kakkostyypin diabetekseen?
Elintapamuutosten ja mahdollisesti tarvittavan lääkityksen vaikutuksia pystytään seuraamaan ottamalla uudelleen verikoe, joka ker