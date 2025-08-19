Hyvinvointi

Yksi verikoe paljastaa pahimmat tautiriskit – verianalyyseistä toivotaan apua terveydenhuoltoon

Perusterveydenhoidossa kokeillaan ensimmäistä kertaa ennaltaehkäisevää verianalyysiä Etelä-Savon hyvinvointialueella. Analyysi kertoo yksilölliset riskit sairastua kansantauteihin, jolloin niiden puhkeamista voi ehkäistä elintavoilla ja lääkityksellä.

Toimitusjohtaja Teemu Sunan kokemus on teknologia-alalta ja liikkeenjohdosta, mutta Nightingale Healthin kliinisen puolen johtaja on lääkäritaustainen. Kumppanilääkäreiden kanssa tehdään yhteistyötä sovittamalla analyysi heidän käyttöönsä. Myös hoitajat pystyvät auttamaan elintapavalinnoissa, jos lääkitystä ei tarvita. Kuva: Jussi Eskola

Marjo Oikarinen Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Muuttaisitko elintapojasi, jos laboratoriokoe kertoisi selvin luvuin ja sanoin, että sinulla on kohonnut riski saada sydäninfarkti tai sairastua kakkostyypin diabetekseen?

Elintapamuutosten ja mahdollisesti tarvittavan lääkityksen vaikutuksia pystytään seuraamaan ottamalla uudelleen verikoe, joka ker