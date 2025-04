Paikallisuutiset

Biltema rakentaa Kokkolaan kolme kertaa nykyistä suuremman tavaratalon

Kokkolan uusi McDonald’s on rakentumassa Höyläämönkadulle. Samoille tiluksille on nousemassa nyt myös Biltema. Kuva: Timo Varila

Biltema muuttaa lähivuosina uusiin tiloihin, ja uuteen tavarataloon on suunnitteilla myös ketjun oma kahvila.

Varaosa- ja tarvikemyymäläketju kertoo asiasta tiedotteessaan.

Biltema on etsinyt Kokkolasta tonttia jo jonkin aikaa, ja on nyt ostanut tontin Höyläämönkadulta. Sen tavoitteena on rakentaa uud