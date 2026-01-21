Paikallisuutiset

Yleisö löysi kaksipäiväisen Oakfestin – Kokkolan uusi musiikkifestivaali kahdeksan bändin voimin

Slürk on Remus Pöppönen, Amy Blomqvist, Nuutti Saari, Lauri Sia ja Neo Kuorikoski. Kuva: Hannu Björkbacka

Rovaniemeltä, Oulusta, Tampereelta ja lähempääkin oli bändejä saapunut esiintymään ensimmäisille Kokkolan Oakfesteille. Kaikki toivat musiikillaan valoa sekä lämpöä yleisölle pimeän talven keskelle. Viikonlopun aikana reissattiin pirteän punkin, raikkaan suomirokin, aikuismaisen stadionrockin ja kompaktin rokkenrollin kautta syvälle heviin metalliin.

Keskipohjanmaa

Kaupunkifestivaali Oakfest 16.-17.1. Esiintyjät pe Tappura, Faceless Time, Brick Gum, Slürk ja la Vatsakipu, Arkkienkeli, Critical Low sekä Off Knives. West Coast Billiard, Kokkola.

