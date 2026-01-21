Paikallisuutiset
Yleisö löysi kaksipäiväisen Oakfestin – Kokkolan uusi musiikkifestivaali kahdeksan bändin voimin
Rovaniemeltä, Oulusta, Tampereelta ja lähempääkin oli bändejä saapunut esiintymään ensimmäisille Kokkolan Oakfesteille. Kaikki toivat musiikillaan valoa sekä lämpöä yleisölle pimeän talven keskelle. Viikonlopun aikana reissattiin pirteän punkin, raikkaan suomirokin, aikuismaisen stadionrockin ja kompaktin rokkenrollin kautta syvälle heviin metalliin.
Kaupunkifestivaali Oakfest 16.-17.1. Esiintyjät pe Tappura, Faceless Time, Brick Gum, Slürk ja la Vatsakipu, Arkkienkeli, Critical Low sekä Off Knives. West Coast Billiard, Kokkola.
Mika Hietanen tuottajana ja Juha Tornikoski tilojen ja tekniikan tarjoajana voivat olla tyytyväisiä Kokkolassa ensimmäi