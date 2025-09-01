Paikallisuutiset
Ylivieska–Pietarsaari-välille on selvitetty lähijunaliikennettä – Iso kysymys on raha
Selvityksessä esitetään henkilöliikennettä Pietarsaaren keskustaan ja pysähdyspaikkoja myös muun muassa Kälviälle ja Kruunupyyhyn.
Joskus tulevaisuudessa voi matkustaa tiheään kulkevalla lähijunalla Ylivieska–Pietarsaari-välillä ja Seinäjoelle saakka, jos Keski-Pohjanmaan liiton johdolla valmisteltu selvitys johtaa toimiin.
Lähijunaliikenneselvityksen pohjana on ollut maakuntaliiton vuonna 2023 teettämä raideliikenteen työssäkäy