Ylivieska–Pietarsaari-välille on selvitetty lähijunaliikennettä – Iso kysymys on raha

Selvityksessä esitetään henkilöliikennettä Pietarsaaren keskustaan ja pysähdyspaikkoja myös muun muassa Kälviälle ja Kruunupyyhyn.

Kannuksen rautatieasemallekin tarvittaisiin investointeja, jos lähijunaliikenne aloitettaisiin. Kuva: Jukka Lehojärvi
Joskus tulevaisuudessa voi matkustaa tiheään kulkevalla lähijunalla Ylivieska–Pietarsaari-välillä ja Seinäjoelle saakka, jos Keski-Pohjanmaan liiton johdolla valmisteltu selvitys johtaa toimiin.

Lähijunaliikenneselvityksen pohjana on ollut maakuntaliiton vuonna 2023 teettämä raideliikenteen työssäkäy

