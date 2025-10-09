Paikallisuutiset
Ylivieskalainen ammattikuski Mika Keski-Korpi tiimeineen tähtää maailman kovimman drifting-sarjan voittoon — Katso videot
Drifting on rohkeiden, järjettömän nopeat refleksit omaavien kuljettajien taitoja esittelevä, näyttävä ja vauhdikas autourheilulaji.
– Opettavainen, hyvä ja nousujohteinen, ylivieskalainen autourheilun ammattilaiskuski Mika Keski-Korpi, 33, tiivistää drifting-kautensa pakettiin.
Keski-Korpi Motorsport -tiimi on keskittynyt jahtaamaan kansainvälistä Drift Masters Grand Prix (DMGP) -sarjan voittoa. Kausifinaali 2025 ajettiin Puolass