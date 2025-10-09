Paikallisuutiset

Ylivieskalainen ammattikuski Mika Keski-Korpi tiimeineen tähtää maailman kovimman drifting-sarjan voittoon — Katso videot

Drifting on rohkeiden, järjettömän nopeat refleksit omaavien kuljettajien taitoja esittelevä, näyttävä ja vauhdikas autourheilulaji.

Mika Keski-Korpi on tiiminsä kanssa rakentanut autot sekä Drift Masters Grand Prix -sarjaan että Pro SM -sarjaan. Keski-Korpi Motorsportin kaluston tunnistaa Perttu Papusen PP Design&Art taiteesta, jonka maalaukset niittävät mainetta myös rekkojen kyljissä ja jääkiekkomaalivahtien maskeissa. Kuva: Pirjo Kunelius
Keskipohjanmaa

– Opettavainen, hyvä ja nousujohteinen, ylivieskalainen autourheilun ammattilaiskuski Mika Keski-Korpi, 33, tiivistää drifting-kautensa pakettiin.

Keski-Korpi Motorsport -tiimi on keskittynyt jahtaamaan kansainvälistä Drift Masters Grand Prix (DMGP) -sarjan voittoa. Kausifinaali 2025 ajettiin Puolass

