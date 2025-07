Paikallisuutiset

Ylivieskassa 200 metriä soratietä poikki sateen takia – Ulla-myrskyn jäljiltä vesi nousi pelloille

Ylivieskassa tulvii vesi tielle. Kuva: Eetu Kupulisoja

Mia Tadic Keskipohjanmaa

Ylivieskassa on tie poikki runsaiden sateiden vuoksi. Kyseessä on Levänevantie, jolle on noussut vettä 200 metrin matkalta.

– Pellot tulvivat ja se on nostattanut tälle pienelle soratielle vettä. Tämä on Haapavedentiestä noin kilometri Levänevalle päin, kertoo päivystävä palomestari Esa Ihalainen Poh