Paikallisuutiset
Yllätyskäänne: Kokkola tarjoaa Lepolaa Soitelle pilkkahintaan ‒ Lakkauttamispäätös tuli puskista
Kaupunginjohtaja Stina Mattila sanoo, ettei kaupunki saanut etukäteen tietoa Soiten aluehallituksen suunnitelmista lakkauttaa juuri Lepolan palvelukoti Marinkaisissa.
Hyvinvointialue Soiten aluehallituksen päätös lakkauttaa Lepolan palvelukoti Marinkaisissa tuli Kokkolan päättäjille yllätyksenä.
Näin kertovat sekä kaupunginjohtaja Stina Mattila että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Oliver Pietilä (kesk.).
Kaupunki on kuitenkin vielä valmis neuvottelemaan palveluk