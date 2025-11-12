Paikallisuutiset

Yllätyskäänne: Kokkola tarjoaa Lepolaa Soitelle pilkkahintaan ‒ Lakkauttamispäätös tuli puskista

Kaupunginjohtaja Stina Mattila sanoo, ettei kaupunki saanut etukäteen tietoa Soiten aluehallituksen suunnitelmista lakkauttaa juuri Lepolan palvelukoti Marinkaisissa.

Hyvinvointialue Soiten aluehallituksen päätös lakkauttaa Lepolan palvelukoti Marinkaisissa tuli Kokkolan päättäjille yllätyksenä.

Näin kertovat sekä kaupunginjohtaja Stina Mattila että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Oliver Pietilä (kesk.).

Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Oliver Pietilä kuvattuna Kokkolan Sataman 200-vuotisjuhlallisuuksissa. Kuva: Jukka Lehojärvi

