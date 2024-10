Paikallisuutiset

Ylpeydellä tehty Kokkola-lehti on ehdolla vuoden kaupunkilehdeksi ‒ Ylsi viiden finalistin joukkoon

Katariina Poranen Keskipohjanmaa

Kokkola-lehti kisaa viiden finalistin joukossa Vuoden kaupunkilehti -tittelistä. Kilpailun järjestää Uutismedian liitto, ja voittaja julkistetaan 21. marraskuussa Suurilla Lehtipäivillä Kokkolassa.

Hilla Groupin julkaisema Kokkola-lehti ilmestyy Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa, Kaustisella ja Kruunupyyssä.

Kokkola-lehden lisäksi viiden parhaan joukkoon on valittu Etelä-Pohjanmaalla ilmestyvä I-Medioiden Epari, Pohjois-Karjalassa ilmestyvä ja Savo-Karjalan Median julkaisema Karjalan Heili, Pirkanmaalla ilmestyvä Pirmedioiden Pirkkalainen ja Lapissa ilmestyvä, Kaleva median julkaisema Uusi Rovaniemi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Kilpailun kärkiviisikosta löytyy aiempilta vuosilta tuttuja kestosuosikkeja, mutta rinnalle nousi myös uusia lehtinimikkeitä. Viiden parhaan joukkoon pääsystä käytiin tiukka kisa, mikä kertoo lehtien laadun tasaisuudesta, Uutismedian liiton järjestöpäällikkö Ilona Hannikainen sanoo.

Kokkola-lehteä tekevät tuottaja Minna Mustonen ja toimittaja Sini Sulkakoski.

– Kokkola-lehti on minulle ja Minnalle tärkeä ja rakas lehti, jota on tehty ylpeydellä. Meille on ollut aina tärkeää, että lehdessä kuuluu tasa-arvon ääni, ja että lehti on odotettu vieras koteihin keskiviikkoisin. Olemme aina tienneet tekevämme hyvää tuotetta ja on hienoa, että panostus lehteä kohtaan näkyy nyt myös tällä tavalla, Sini Sulkakoski kertoo.

Kokkola-lehteä tekevät Minna Mustonen ja Sini Sulkakoski. Kuva: Timo Varila

Vuoden kaupunkilehti -kilpailussa arvioidaan painetun lehden lisäksi lehden digitaalisia julkaisukanavia verkkosivuista yleisimpiin sosiaalisen median kanaviin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Arvioinnin kohteina ovat lehden journalistinen järjestys, näkökulmat, visuaalisuus, vuorovaikutus ja mainonta.

– Liiton kymmenet jäsenkaupunkilehdet tarjoavat upean ikkunan paikalliseen arkeen – sen iloihin ja suruihin, nykyhetkeen, menneeseen ja tulevaan. Kaupunkilehdet toteuttavat tärkeää perustehtäväänsä alueen asukkaiden silminä ja korvina sekä äänitorvena, luonnehtii Uutismedian liiton järjestöpäällikkö Ilona Hannikainen.

Uutismedian liiton vuosittain järjestämään Vuoden kaupunkilehti -kilpailuun voivat osallistua liiton jäsenlehdet. Tänä vuonna kilpailuun osallistui 24 lehteä.

Arvioinnista vastasivat Oulun ammattikorkeakoulun journalismin opiskelijat ohjaajanaan yliopettaja Satu Koho sekä päätoimittajat Jenni Kankaanpää (Kalajokilaakso, Kalajaska) ja Sisko Ojajärvi (Savonmaa).

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suurilla Lehtipäivillä palkitaan myös paikallislehtien parhaimmisto.