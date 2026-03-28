Ympäristöministeri Multala väläytti Ylellä keinoja bensan korkean hinnan vuoksi: työmatkavähennyksen nosto ja verohelpotus ammattiliikenteelle

Jakeluvelvoitteen laskemisen vaikutukset eivät olisi ympäristöministeri Sari Multalan mukaan nopeita. Kuva: Markku Ulander

Terhi Riolo Uusivaara, STT Keskipohjanmaa

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) nosti esiin työmatkavähennyksen korottamisen ja veronpalautuksen kaltaisen mallin ammattiliikenteelle mahdollisina helpotuksina korkean bensan hinnan vaikutuksiin. Hän kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Multala korosti, että tilannetta ja mahdollisia keinoja pitää kuitenkin arvioida rauhassa.

–- Julkisen talouden tila on valtavan vaikea, eikä ole mitään erillistä rahapottia veronmaksajien rahaa, jota voitaisiin nyt kohdentaa tähän. Silloin pitää harkita, mistä se on pois, hän sanoi.

Lähi-idän sota on aiheuttanut kovia heilahteluja öljyn hintaan. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on varoittanut sodan voivan johtaa vakavimpaan energiakriisiin vuosikymmeniin.

Multalan mukaan tilanteen mahdollisesti pitkittyessä on tärkeää mahdollistaa esimerkiksi ihmisten töihin pääsy ja huolehtia, että arjen kustannukset ovat siedettävällä tasolla.

Muun muassa hallituspuolue perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä on esittänyt mahdollisena keinona jakeluvelvoitteen laskemista. Multala suhtautuu tähän vaihtoehtoon kriittisemmin.

– Jakeluvelvoitteen laskeminen ei hyvin todennäköisesti ole sellainen nopea ja yksinkertainen paljon vaikuttava ratkaisu, hän sanoi.

Multala huomautti, että jakeluvelvoitteen tarkoituksena on myös irrottaa meitä fossiilisesta energiasta.

Ruotsissa kaavaillaan tilanteen vuoksi bensiinin ja dieselin verotuksen väliaikaista laskemista. Multala huomautti, että tämä maksaa Ruotsille noin 160 miljoonaa euroa, vaikka sen vaikutus pumppuhintaan on melko maltillinen. Hän sanoi, että hintalappu olisi todennäköisesti miljardi euroa, jos Suomessa haluttaisiin bensaveron alennuksella oikein merkittäviä vaikutuksia.

Multala huomautti, että Lähi-idän sodan aiheuttamassa tilanteessa on kyse nimenomaan fossiilisten polttoaineiden hintakriisistä. Hän korosti, että varsinaista pulaa energiasta ei ole.

Multalan mukaan Suomessa tilanne on verrattain hyvä. Tämä johtuu siitä, että Suomessa on onnistuttu energiantuotannossa irrottautumaan fossiilisista polttoaineista hyvin kattavasti.

– Sähköntuotanto on jo 95-prosenttisesti fossiilivapaata. Nyt se näkyy siinä, että meillä ei sähkön hinta ole tämän tilanteen vuoksi noussut. Olemme siinä mielessä paremmassa asemassa kuin esimerkiksi monet Keski-Euroopan maat, Multala sanoi.

Hänen mielestään tilanteesta olisi hyvä ottaa opiksi se, että Euroopan ulkopuolelta tulevista fossiilisista polttoaineista irrottautumista pyrittäisiin edelleen jatkamaan.