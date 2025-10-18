Kokkola-lehti
Yösukelluksella voi kohdata pelkonsa turvallisesti – Merisaukkojen matkassa Ruotsalossa katsottiin mörköä silmiin
Ruotsalon Hopiokalliolla on ihan jo päivänvalolla omanlaisensa tunnelma. Kun käännetään aikakello yöksi, tai ainakin pimeään aikaan, on alueen ikiaikaisuus läsnä.
Hopiokallio on alue, josta aikoinaan on louhittu kiveä, nyt pystysuorien kallioiden kohoama louhintapaikka on täyttynyt kristallinkirkkaalla vedellä. Aluetta käyttää muun muassa Urheilusukellusseura Merisaukot sukellusharjoituksissa. Urheilusukellusseuralla on lupa kouluttaa sukeltajia ELYn montulla